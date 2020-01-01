Комиссия по ПЗЗ разрешила РЖД строительство высотного общежития на Локомотивной Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки одобрила установление подзоны Ц-4 с высотностью в 10 этажей для строительства гостиницы РЖД. Такое решение, с учётом результатов общественных слушаний, было принято сегодня на заседании комиссии по ПЗЗ.

Члены комиссии признали публичные слушания состоявшимися и одобрили установление подзоны Ц-4 с высотой 10 этажей на участок по ул. Локомотивной возле ДКЖ.

Земельный участок под десятиэтажное общежитие РЖД расположен между зданием ДКЖ (ул. Локомотивная, 1) и жилым домом на ул. Боровой, 30.

Напомним, что планируемое размещение общежития на смежном участке за ДКЖ вызвало протесты общественности и местных жителей. В январе 2021 года, несмотря на это, депутаты Пермской городской думы поддержали решение о введении соответствующей подзоны. Однако в ситуацию вмешался губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, и было найдено альтернативное место под строительство общежития.

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