Анна Брюханова Недофинансировали Реализация пермских инвестпроектов страдает от нехватки средств Поделиться Поделиться Твитнуть

На заседании комитета по инвестициям и управлению муниципальными ресурсами Пермской городской думы обсудили реализацию инвестиционных проектов 2021 года и подвели промежуточные итоги по некоторым проблемным объектам в Перми.

Среди них, например, оказались новые газопроводы в четырёх микрорайонах. Так, в проектную документацию по трубопроводам для м/р Новобродовского и Данилихи (III очередь) сейчас вносятся корректировки по срокам. Дело в том, что подрядчик ООО «ГНГ-Пермь» задерживает сдачу документации. В адрес исполнителя работ направлено претензионное письмо.

Кроме того, на конкурс по разработке проектной документации объекта «Газопровод в п. Химки» не было подано ни одной заявки. А в проект газопровода п. Пихтовая Стрелка вносятся изменения: во время выполнения работ установлено, что в зоне ранее спроектированного трубопровода планируется обустроить переход ул. Старцева — проспект Октябрят — ул. Целинная для трассы ТР-53.

Проблемы возникли с пожарными водоёмами: контракты на строительство четырёх объектов в микрорайонах Верхняя и Средняя Курья, а также Бахаревка и Кировский не были заключены по причине недостаточного финансирования. По словам Ирины Чирковой, начальника управления капитального строительства администрации Перми, это связано с ростом цен на стройматериалы. В итоге стоимость работ на каждом объекте выросла в среднем на 3 млн руб. Сейчас ведётся перерасчёт.

В связи с нехваткой средств также задерживается строительство спортивного комплекса с бассейном в м/р Парковом. Муниципальный контракт не был заключён из-за недостаточного финансирования объекта в текущем бюджете.

Ещё один проблемный объект — система очистки сточных вод м/р Крым. У него долгая история. В 2014 году между подрядной организацией ООО СК «Жилстрой» и департаментом ЖКХ администрации Перми был заключён муниципальный контракт на строительство объекта. Подрядчик нарушил условия договора, ведомство пыталось расторгнуть контракт в судебном порядке, но решение суда было обжаловано. Заключить новый контракт сейчас невозможно, поэтому ведомство пытается расторгнуть контракт по иным основаниям.

По словам члена комитета по инвестициям, депутата Павла Фадеева, в строительство системы очистки сточных вод м/р Крым уже вложено более 40 млн руб. В 2021 году подрядчик запросил ещё 34 млн руб. для изыскательных работ, однако непонятно, были ли они выполнены. Подрядчик отказывается расторгнуть контракт добровольно. Поэтому, считает Фадеев, добиться такого решения необходимо через суд.

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