Анна Брюханова Строительство дороги между микрорайоном Вышка-2 и Садовым начнётся в этом году Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Глава Прикамья Дмитрий Махонин в ходе прямого эфира в социальной сети «ВКонтакте» 16 августа анонсировал строительство трассы ТР-53, которая соединит два микрорайона Перми — Вышку-2 и Садовый.

По словам губернатора, в 2021 году планируется выбрать подрядчика на выполнение работ и завершить первый этап строительства дороги.

«Постараемся максимально «сдвинуть влево» срок реализации этого объекта. Сейчас мы работаем с федеральным правительством, чтобы привлечь инфраструктурный заём. ТР-53 находится в приоритете с точки зрения финансирования», — прокомментировал ситуацию Дмитрий Махонин.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.