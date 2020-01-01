С 1 января 2022 года в Перми введут бесплатный проезд для младших школьников Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Во вторник, 17 августа, на заседании комитета по экономическому развитию Пермской городской думы депутаты рассмотрели вопрос о предоставлении льготного проезда в городском общественном транспорте для отдельных категорий граждан.

Проектом, разработанным горадминистрацей, предлагается предоставить бесплатный проезд школьникам 1-х–4-х классов, а членам малоимущих многодетных семей установить скидку в размере 30% (или 40% при условии покупки проездного билета).

Объёмы выпадающих доходов в случае введения новых льгот составят 152 млн руб. в год и 64,8 млн руб. в год соответственно.

Льготы планируется ввести с 1 января 2022 года, а не с 1 сентября 2021 года, как предлагалось ранее.

По словам начальника департамента дорог и транспорта Анатолия Путина, льготная карта для школьника будет действовать с момента её приобретения и до окончания четвёртого класса, без необходимости дополнительного продления. Для многодетных малоимущих семей планируется изготовить отдельный льготный проездной, который можно будет приобрести в декабре.

Депутаты поддержали проект решения. Документ будет рассмотрен на пленарном заседании думы 24 августа.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.