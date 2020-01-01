Бесплатный проезд для младших школьников планируется ввести с 2022 года В Пермскую городскую думу поступил соответствующий документ Поделиться Поделиться Твитнуть

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Глава Перми Алексей Дёмкин внёс в Пермскую городскую думу проект решения «Об установлении дополнительной меры социальной поддержки для отдельных категорий лиц на оплату проезда по муниципальным маршрутам регулярных перевозок». Он размещён на сайте.

Документ предполагает установление бесплатного проезда в общественном транспорте для учащихся первых — четвёртых классов при использовании льготного проездного документа без лимита поездок в течение месяца.

Законопроект также предусматривает 40% скидку на проезд для членов малоимущих многодетных семей.

Объёмы выпадающих доходов в случае введения новых льгот составят 152 млн руб. в год и 64,8 млн руб. в год соответственно.

Если депутаты думы проголосует «за», закон вступит в силу 1 января 2022 года.

Ранее администрация предлагала ввести новые льготы с 1 сентября 2021 года.

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