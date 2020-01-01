Елена Бардукова В Перми планируют ввести бесплатный проезд для учеников начальных классов Новая льгота может начать действовать уже с 1 сентября 2021 года Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Во вторник, 15 июня, на заседании комитета по экономическому развитию Пермской городской думы начальник департамента транспорта горадминистрации Анатолий Путин представил расчёты, обосновывающие целесообразность предоставления бесплатного проезда на общественном транспорте для учащихся 1-х–4-х классов, пенсионеров (в выходные и праздничные дни) и льготного проезда для малоимущих и многодетных семей.

По словам Анатолия Путина, на данный момент в Перми насчитывается 56 605 школьников, по итогам проведённого опроса, 31% из них пользуются общественным транспортом. При введении бесплатного проезда максимальный объём выпадающих доходов городского бюджета за четыре месяца 2021 года, начиная с 1 сентября, составит 50,8 млн руб., в год — 152 млн руб.

«Отмечу, с марта 2021 года вступил в силу федеральный закон, запрещающий высаживать детей-безбилетников. Поэтому считаем, что введение такой меры поддержки школьников целесообразно», — сообщил Анатолий Путин.

Также начальник дептранса представил расчёты по предоставлению скидки в 30% на проездной на 30 поездок и 40% на безлимитный проездной малоимущим семьям, включая многодетные. При введении данной льготы объём выпадающих доходов за четыре месяца текущего года (с 1 сентября) составит 21,6 млн руб., за полный год — 64,8 млн руб. Данная мера поддержки, по мнению городской администрации, также является целесообразной.

А вот при введении бесплатного проезда в выходные и праздничные дни для пенсионеров Перми сумма выпадающих доходов в год составит минимум 348 млн руб. Как пояснил Анатолий Путин, это связано с большой численностью этой категории льготополучателей.

«По существующим льготным проездным есть проблема избыточного количества поездок, заложенных в проездной, что снижает их востребованность у пенсионеров. Поэтому при пересмотре тарифного меню мы также постараемся рассмотреть вопрос приведения стоимости льготных проездных для пенсионеров в соответствие с тем количеством поездок, которым они пользуются и которое будет более удобным для них. Это планируется реализовать при рассмотрении бюджета на 2022 год и последующий плановый период», — сообщил начальник дептранса.

Депутат гордумы Вероника Куликова поинтересовалась: с чем связан большой разрыв в минимальных и максимальных объёмах возможных выпадающих доходов при введении бесплатного проезда для пенсионеров — от 350 млн руб. до 1 млрд руб.?

По словам Анатолия Путина, это связано с тем, что «в настоящее время невозможно вычленить точное количество пенсионеров с учётом всех имеющихся у них льгот и тарифа, по которому они будут ездить. То есть минимальная цифра рассчитана с учётом того, что все пенсионеры уже пользуются краевыми или городскими льготами. Максимальная цифра — если все пенсионеры этими льготами не пользуются и ездят по полному тарифу».

«Каждая льгота обойдётся в копеечку городскому бюджету. В свете введения новых льгот важно понять, администрация планирует выровнять плановый баланс и фактический, или мы будем понимать: убыток из года в год будет превышать 2 млрд руб.? Или же дисбаланс доходов и расходов всё-таки будет сокращаться? И за счёт каких мер?» — спросил депутат Илья Лисняк.

Анатолий Путин ответил, что «в рамках этого года разрыв, скорее всего, существенно не сократится, он так и составит примерно 2 млрд руб. В дальнейшем надо принимать меры к приведению кассового разрыва к его плановым значениям». Начальник дептранса добавил также, что администрация готовит план мероприятий для повышения востребованности общественного транспорта, который чиновники будут готовы озвучить в рамках формирования бюджета на 2022 год и последующий плановый период.

Председатель комитета по экономическому развитию Пермской городской думы Арсен Болквадзе сообщил, что поручение о проработке вопроса было дано в январе 2020 года. С тех пор срок несколько раз переносился. Несколько раз администрация предоставляла расчёты о возможных выпадающих доходах в бюджете города Перми. На предоставленную администрацией информацию поступили мнения экспертов управления аналитики и Контрольно-счётной палаты Перми. Эксперты отмечают, что данные об объёмах выпадающих доходов занижены. Также отмечается, что в расчётах не предусмотрены возможные источники компенсации выпадающих доходов.

Арсен Болквадзе предложил членам комитета принять информацию к сведению, но оставить её на контроле.

«Предлагаю администрации до следующего заседания выйти с проектом решения и источниками финансирования. Здесь надо быть аккуратными. Надо понимать, что транспорт бесплатно не ездит, это всё будет покрываться из каких-то источников. Льготы очень приятно и популярно вводить, и очень сложно их отменять, особенно когда мы понимаем, что на первоочередные задачи муниципалитета средств может не хватать», — добавил депутат.

Вероника Куликова также предложила администрации в ближайшее время представить алгоритм того, что нужно сделать, «чтобы льгота заработала уже с 1 сентября. И сделать расчёт по другим возрастам, чтобы ввести льготу для школьников всех возрастов».

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