Елена Синица
Следственный комитет проводит проверку после взрыва электросамоката в пермской квартире
Владелец электросамоката получил ожоги III степени
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СУ СКР по Пермскому краю проводит проверку по факту получения ожогов туловища I–II степени 20-летним местным жителем после взрыва электросамоката в одной из квартир Перми.
По предварительным данным установлено, что 13 августа 2021 года в Перми в одной из квартир дома на ул. Юрша произошло самовозгорание электросамоката, в результате чего его владелец получил травмы.
Напомним, ранее сообщалось, что взрыв электросамоката произошёл в однокомнатной квартире на Юрша, 82. Взрывной волной была разрушена внутренняя стена между кухней и комнатой, повреждена входная дверь.
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