Елена Синица Следственный комитет проводит проверку после взрыва электросамоката в пермской квартире Владелец электросамоката получил ожоги III степени Поделиться Поделиться Твитнуть

СУ СКР по Пермскому краю проводит проверку по факту получения ожогов туловища I–II степени 20-летним местным жителем после взрыва электросамоката в одной из квартир Перми.

По предварительным данным установлено, что 13 августа 2021 года в Перми в одной из квартир дома на ул. Юрша произошло самовозгорание электросамоката, в результате чего его владелец получил травмы.





Напомним , ранее сообщалось, что взрыв электросамоката произошёл в однокомнатной квартире на Юрша, 82. Взрывной волной была разрушена внутренняя стена между кухней и комнатой, повреждена входная дверь.

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