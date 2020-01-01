В Перми взрыв электросамоката разрушил стену квартиры Пострадал один человек Поделиться Поделиться Твитнуть

В Перми в жилом доме, в однокомнатной квартире на Юрша, 82 взорвался электросамокат. Взрывной волной была разрушена внутренняя стена между кухней и комнатой, повреждена входная дверь.

По предварительной информации, пострадал один человек. Как сообщает 59.ru, это хозяин самоката, арендатор квартиры. С ожогами 20% тела он был отправлен в больницу.

Ранее оперативные службы сообщали лишь о возгорании находившегося на зарядке самоката.





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