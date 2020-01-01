Исполнительным директором Театра-Театра назначен Егор Мухин Ранее эту должность занимал Анатолий Пичкалёв Поделиться Поделиться Твитнуть

Егор Мухин

Театр-Театр

Как и прогнозировал «Новый компаньон», новым исполнительным директором пермского Театра-Театра назначен Егор Мухин. К исполнению обязанностей он приступил с 16 августа. Информация об этом появилась на сайте учреждения.

Ранее должность исполнительного директора занимал Анатолий Пичкалёв, в конце июля заявивший об уходе в отставку. По словам Пичкалёва, причиной его решения стало ухудшение здоровья и желание дать дорогу молодым.

Егор Мухин — профессиональный управленец, приглашённый преподаватель магистерских программ в НИУ «Высшая школа экономики» (Пермский филиал).

В 2017–2018 годах занимал пост начальника коммерческого отдела Пермского академического Театра-Театра, а с 2018 по 2021 год — коммерческого директора театра.

Мухин в 2011 году окончил Московскую академию предпринимательства при правительстве Москвы, специальность «Финансы и кредит», в 2014 году — факультет подготовки управляющих высшей категории «Института повышения квалификации — РМЦПК», специальность Master of business administration (МВА). В 2020 году Егор Мухин закончил обучение по программе «Менеджмент организаций культуры» в Казанском инновационном институте имени В. Г. Тимирясова и получил диплом «Цифровая трансформация и цифровая экономика: технологии и компетенции» в академии РАНХиГС.





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