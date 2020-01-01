Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Анатолий Пичкалёв расстаётся с театром Его преемником будет Егор Мухин Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По информации «Нового компаньона», исполнительный директор Театра-Театра Анатолий Пичкалёв работает на своей нынешней должности последний месяц. С сентября в театре будет новый директор.

По словам Пичкалёва, причиной его решения об уходе стало ухудшение здоровья и желание дать дорогу молодым. По нашей информации, на посту директора его сменит Егор Мухин, в настоящее время занимающий пост коммерческого директора театра.

Анатолий Пичкалёв — один из самых известных театральных деятелей Прикамья. В Пермский академический театр драмы пришёл в 1987 году, пост директора занимал в 1990–1998 годах и с 2014 года по настоящее время.

Анатолий Евгеньевич расстаётся с театром как учреждением, но не покидает театральную деятельность. Он продолжит работу в качестве председателя Пермского отделения Союза театральных деятелей России.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.