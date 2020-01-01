Анна Брюханова При ухудшении ситуации с COVID-19 школы в Прикамье перейдут на дистанционное обучение Об этом заявил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

Учебный год в школах Прикамья начнётся в очном формате, однако при ухудшении ситуации с COVID-19 образовательные учреждения могут перейти на дистанционное обучение, об этом в ходе прямого эфира на своей странице «ВКонтакте» сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

Напомним, ранее глава минобра Раиса Кассина рассказала, что в школах 1 сентября линейки пройдут для первых и 11-х классов. На мероприятии смогут присутствовать и родители при условии соблюдения ограничительных мер.

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