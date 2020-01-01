Анна Брюханова Школы Прикамья встретят новый учебный год в очном формате Но линейки состояться только для первоклассников и выпускников Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

Школы Прикамья встретят новый учебный год в очном формате. Об этом заявила министр образования Пермского края Раиса Кассина на заседании краевого правительства.

При этом, по словам главы ведомства, торжественные мероприятия 1 сентября решено провести только для учеников первых и 11-ых классов. На линейки также допустят родителей при условии наличия у них средств индивидуальной защиты.

Для школьников вторых — десятых классов проведут классные часы.

Как заявила Раиса Кассина, к началу учебного года во всех образовательных учреждениях проведут генеральную уборку и прочистят вентиляционные системы для предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции. Школы обеспечат дезинфицирующими средствами и бесконтактными термометрами. Для дезинфекции воздуха будут использованы рециркуляторы.

Напомним, в начале недели стало известно, что российские власти рассматривают вопрос о возвращении дистанционного формата обучения в школах в случае ухудшения эпидемиологической обстановки в стране или в отдельных регионах.

На недавнем заседании Министерства просвещения РФ прозвучала информация о необходимости начать новый учебный год в очном формате. Но в некоторых территориях уже заявили о частичной дистанционке для школьников. Речь, в частности, о Тюменской, Самарской и Ивановской областях.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.