Анна Брюханова Цены в заведениях общепита назвали высокими 26% жителей Перми Вкус подаваемых блюд пермяки оценили на четыре балла Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Портал SuperJob провёл опрос жителей крупнейших городов России и выяснил, где соотношение цены и качества блюд заведений общепита считается оптимальным. Пермь в рейтинге заняла 1-е1 место.

Жители краевого центра оценили вкус местных блюд на 4,1 балла из пяти, при этом четверть горожан (26%) заявили, что стоимость еды в кафе и ресторанах можно назвать высокой.

По результатам исследования, городом с оптимальным соотношением цены и качества блюд стала Тюмень. На второй строке разместились Казань и Набережные Челны. Третье место заняла Астрахань. Крупнейшие города России расположились внизу списка: Санкт-Петербург — на 15-м месте из 22, а Москва замыкает рейтинг.

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