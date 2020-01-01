Андрей Стрельцов
Воспитанник «Пармы» пополнил основной состав команды
Клуб и молодой баскетболист заключили контракт на три года
Владислав Перевалов стал игроком основного состава БК «Парма». Ранее он выступал за молодёжный состав клуба. Соглашение рассчитано на три года.
Как сообщает пресс-служба БК, Перевалов выступал за «молодёжку» «Пармы» с 2019 года. В сезоне-2020/2021 он сыграл за пермскую команду 43 матча. Средний показатель составил 12,3 очка, 3,7 подбора и 1,9 передачи, 1,1 перехвата при эффективности в 12,6 балла.
Игроку 19 лет, его рост 191 см.
Ранее стало известно, что атакующий защитник Максим Григорьев покинет «Парму» в межсезонье.
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