Андрей Стрельцов Воспитанник «Пармы» пополнил основной состав команды Клуб и молодой баскетболист заключили контракт на три года Поделиться Поделиться Твитнуть

Владислав Перевалов стал игроком основного состава БК «Парма». Ранее он выступал за молодёжный состав клуба. Соглашение рассчитано на три года.

Как сообщает пресс-служба БК, Перевалов выступал за «молодёжку» «Пармы» с 2019 года. В сезоне-2020/2021 он сыграл за пермскую команду 43 матча. Средний показатель составил 12,3 очка, 3,7 подбора и 1,9 передачи, 1,1 перехвата при эффективности в 12,6 балла.

Игроку 19 лет, его рост 191 см.

Ранее стало известно, что атакующий защитник Максим Григорьев покинет «Парму» в межсезонье.





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