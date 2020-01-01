Андрей Стрельцов Максим Григорьев покидает «Парму» Атакующий защитник расстаётся с пермским клубом Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

Баскетбольный клуб «Парма» лишился одного из важных игроков основного состава перед новым сезоном. Как сообщает телеграм-канал «Свободный агент», у защитника Максима Григорьева истёк срок контракта, и стороны не стали продлевать соглашение.

Игрок выступал за «Парму» с 2019 года. До этого он играл за «Нижний Новгород» (2015–2019) и «Локомотив-Кубань» (2009–2015).

Максиму Григорьеву 31 год. В последнее время он мало играл из-за травм и в чемпионате Единой лиги ВТБ-2020/2021 набирал 5,2 очка (12,3 минуты за матч) при реализации трёхочковых 28,6%.

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что «Парма» подписала контракт с опытным игроком Евгением Вороновым.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.