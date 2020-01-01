Андрей Стрельцов «Парма» подписала игрока сборной России В клубе ждут баскетболиста «Химок» Евгения Воронова Поделиться Поделиться Твитнуть

Евгений Воронов / фото: Evrosport.ru

БК «Парма» продолжает активную трансфертную политику. На этот раз новичком клуба стал Евгений Воронов.

Игроку 35 лет. Он бронзовый призёр Олимпиады в Лондоне, серебряный призёр Универсиады 2009 года, чемпион Единой лиги ВТБ.

В его послужном списке — выступление за УНИКС, «Зенит», «Динамо», ЦСКА, «Локомотив-Кубань».

Прошлый сезон игрок провёл в подмосковных «Химках», которые нынче отказались от участия в чемпионате Лиги ВТБ.

Напомним, что ранее «Парма» продлила отношения с капитаном команды Константином Булановым, а также на три года заключила соглашение с молодым пермским воспитанником Александром Куровым.





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