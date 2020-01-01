«Парма» подписала новый контракт с капитаном Константин Буланов продлил отношения с клубом ещё на год Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Буланов / фото: БК «Парма»

Константин Буланов в новом сезоне продолжит выступать в Перми. Игрок и клуб продлили имеющийся контракт. Новое соглашение рассчитано на год, сообщили в пресс-службе клуба.

Игроку 31 год, его рост составляет 204 см. Он является воспитанником пермского баскетбола, начинал свою карьеру в дублирующем составе «Урал-Грейта».

Комментируя продолжение сотрудничество с клубом, Буланов отметил, что «Парма» постоянно прогрессирует и ему как игроку приятно двигаться вперёд вместе с командой, соответствовать её возрастающим амбициям.

Игрок выступает за «Парму» с 2014 года.

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