Олеся Максименко За неделю прививки от COVID-19 поставили свыше 79 тыс. жителей Прикамья В целом курс иммунизации в регионе завершили более 456 тыс. человек Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

За минувшую неделю первым и вторым компонентами вакцины от коронавируса в Пермском крае привились более 79 тыс. человек, сообщает пресс-служба правительства региона.

При этом порядка 2 тыс. жителей, сделавших прививку, — люди старше 60 лет, свыше 6 тыс. человек — сотрудники промышленных предприятий.

Напомним, в пятницу, 13 августа, в ходе совещания по вопросам вакцинации населения Пермского края от COVID-19 замминистра здравоохранения региона Евгений Рожнёв сообщил, что число прививок реально увеличить до 16 тыс. в день. Для этого к иммунизации населения планируется привлечь дополнительные ресурсы, в том числе — стоматологов и педиатров.

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