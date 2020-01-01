Олеся Максименко К вакцинации от COVID-19 в Пермском крае привлекут дополнительные ресурсы Число прививок планируется увеличить до 16 тыс. в день Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

В ходе совещания по вопросам вакцинации населения Пермского края от COVID-19 замминистра здравоохранения региона Евгений Рожнёв сообщил, что текущие темпы иммунизации недостаточны для достижения показателя в 1,2 млн человек, привитых к сентябрю текущего года.

Для этого, по словам замминистра, нужно ежедневно вакцинировать 31,2 тыс. жителей, тогда как сейчас в Прикамье прививается 11 тыс. человек в день. Чтобы выполнить задачу, необходимо привлечь дополнительно медицинских работников и получить ещё 626 тыс. доз вакцин, сообщил Евгений Рожнёв.

На данный момент самые высокие показатели по вакцинации демонстрируют медорганизации, учреждения социального обслуживания и промышленные предприятия — здесь привиты 76,5%, 59,4% и 52,4% сотрудников соответственно.

Есть и проблемы. Так, снизилась активность жителей в возрасте старше 60 лет. Например, в Губахинском, Кизеловском и Гремячинском городских округах привиты лишь 19,1% этой категории населения. Кроме того, по данным минпромторга, некоторые промышленные предприятия вынуждены возить персонал на прививки в мобильные пункты в соседних муниципалитетах, что также сказывается на количестве привитых.

Чтобы обеспечить более широкий охват иммунизацией, в качестве дополнительного медперсонала предложено рассмотреть возможность привлечения преподавателей, ординаторов и аспирантов Пермского государственного медицинского университета, сотрудников частных клиник и медцентров, педиатров и стоматологов.

По словам Евгения Рожнёва, реалистично увеличить число вакцинаций до 16 тыс. в день и достичь показателя в 1,2 млн привитых к ноябрю 2021 года.

По итогам обсуждения глава Прикамья Дмитрий Махонин поручил профильным ведомствам проработать внесённые предложения и провести работу с территориями с самыми низкими показателями.

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