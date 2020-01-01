В Пермском крае начали использовать дроны для выявления нарушений ПДД Оповещение водителей о контроле участков дорог с помощью беспилотников будет осуществляться через СМИ Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

ГИБДД и Росгвардия для выявления нарушений правил дорожного движения приступили к использованию беспилотников в 17 регионах России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МВД.

Кроме Пермского края дроны начинают применяться в Москве, в Республикае Татарстан, Удмуртской Республике, в Адыгее, Бурятии, Ингушетии, в Краснодарском, Забайкальском, Красноярском краях, а также в Свердловской, Тюменской, Амурской, Воронежской, Омской, Ростовской и Новосибирской областях.

Беспилотники будут контролировать аварийно-опасные участки дорог, где нет автоматических комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД.

В районе патрулирования дронов будет находиться наряд ДПС. Получив информацию с беспилотника, полицейские остановят и привлекут нарушителя к ответственности.

В МВД уточнили, что оповещение водителей о контроле участков дорог с помощью беспилотников будет осуществляться через СМИ.

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что с 16 августа в Пермском крае дорожные камеры начнут фиксировать непристёгнутый ремень безопасности.





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