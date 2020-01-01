Елена Синица В Прикамье дорожные камеры начнут фиксировать непристёгнутые ремни безопасности За это нарушение накладывается штраф в размере 1 тыс. руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С 16 августа в Пермском крае дорожные камеры начнут фиксировать непристёгнутый ремень безопасности. Об этом сообщает пресс-служба краевого ГИБДД.

Сообщается, что современные дорожные камеры начнут делать высококачественные снимки, на основании которых инспектор будет выносить постановление о привлечении к ответственности.

Как сообщают в ведомстве, с начала года в каждом пятом смертельном ДТП в регионе люди были не пристёгнуты ремнями безопасности. В результате 31 человек погиб и 96 получили травмы.

За непристёгнутый ремень безопасности накладывается административный штраф в размере 1 тыс. руб.

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