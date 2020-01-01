Елена Синица С 14 августа остановку «Кинотеатр «Октябрь» вернут на прежнее место Также обратно переместят и остановку «ЦУМ» Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми с 14 августа остановку «ЦУМ», расположенную на нечётной стороне Компроса, вернут на прежнее место. Она снова будет находиться в районе дома №25 по Комсомольскому проспекту. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Кроме этого, с этого же дня остановка «Кинотеатр «Октябрь» вернётся обратно к развлекательному центру «Октябрь» (Комсомольский проспект, 46).





Напомним, остановки перемещали в связи с капремонтом Компроса от ул. Монастырской до ул. Чкалова.

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