В Перми с 29 июня перенесут остановку общественного транспорта «Кинотеатр «Октябрь» Это связано с капитальным ремонтом Комсомольского проспекта Поделиться Поделиться Твитнуть

Комсомольский проспект

Константин Долгановский

С 29 июня в Перми перенесут остановку общественного транспорта «Кинотеатр «Октябрь» , сообщили в пресс-службе мэрии.

Перенос связан с капитальным ремонтом пешеходной части тротуара на участке Комсомольского проспекта от ул. Краснова до ул. Революции по нечётной стороне.

С восьми часов утра автобусные маршруты №1, 19, 45, 50, 59, 60 и 74 будут совершать высадку и посадку пассажиров на временном остановочном пункте, организованном на 50 метров ближе к ул. Революции.





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