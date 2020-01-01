Елена Синица
Пермский миллиардер выиграл парусную регату в Ла-Манше
Соревнование проходило с 8 по 11 августа
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Пермский миллиардер Дмитрий Рыболовлев на новой яхте выиграл парусную регату в Ла-Манше. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на представителя Рыболовлева.
Как сообщает издание, лодка Рыболовлева ClubSwan 125 Skorpios прошла дистанцию в 695 миль за два дня 8 часов 35 минут и 8 секунд. Она финишировала первой.
Соревнование проходило с 8 по 11 августа в территориальных водах сразу трёх стран — Британии, Ирландии и Франции.
Напомним, гоночную яхту за $20 млн миллиардеру доставили в начале июля.
Ранее также сообщалось, что Рыболовлев вошёл в ТОП самых богатых людей мира.
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