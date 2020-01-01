Елена Синица Из федерального бюджета на аппараты неинвазивной вентиляции лёгких для больниц края выделили 156 млн руб. Сейчас в краевых медучреждениях только 10 таких аппаратов Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В «ковидные» стационары медучреждений Пермского края поступили 29 аппаратов неивазивной вентиляции лёгких (НИВЛ) Oxivent. Они уже используются в 10 больницах, расположенных в Перми, Чайковском, Березниках, Октябрьском и Кудымкаре. Об этом сообщила министр здравоохранения края Анастасия Крутень в своём личном профиле в Instagram.

До конца августа ещё 14 таких аппаратов доставят в больницы Перми,Чайковского, Очёра, Кудымкара и Соликамска.





Кроме этого, сейчас заключается договор на поставку ещё 87 аппаратов НИВЛ в 14 медучреждений региона.





Как сообщает Крутень, стоимость одного такого аппарата составляет 1 млн 99 тыс. руб. На их закупку из федерального бюджета Пермскому краю выделили 156 млн руб.





Поясняется, что аппарат НИВЛ может использоваться в лечении пациентов с дыхательной недостаточностью при тяжёлом течение коронавируса вместо обычного ИВЛ. Аппарат не требует отключения сознания пациента и его интубации, установки трахеальной трубки.





При использовании НИВЛ надевается плотная маска или шлем, внутри которого создаётся положительное высокое давление в дыхательных путях.





«НИВЛ помогает избежать огромного количества осложнений, которые при ИВЛ неизбежны», — отмечает Крутень.





Напомним , ранее в Пермский край доставили 1,2 тыс. кислородных концентраторов.

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