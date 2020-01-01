Елена Синица В краевые «ковидные» зоны доставили 1,2 тыс. кислородных концентраторов Производительность приборов составляет до пяти литров кислорода в минуту Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С 22 июля в стационары краевых медучреждений, где проходят лечение пациенты с COVID-19 и пневмониями, доставили 1230 кислородных концентраторов. Об этом сообщает краевое правительство.

Приборы используются для насыщения крови пациентов кислородом, а также для терапии дыхательной недостаточности. Их производительность составляет до пяти литров кислорода в минуту.





Ранее сообщалось: сейчас в больницах края находятся 3533 человека, из которых 180 подключены к аппаратам ИВЛ.

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