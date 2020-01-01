Елена Синица В Прикамье за сутки от коронавируса умерли 38 человек Ещё один антирекорд — 478 заболевших за день Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае выявлено 478 заболевших COVID-19. Это новый максимум с начала пандемии. Из новых заболевших 54 человека проходят лечение в больницах, а 424 — на дому, под наблюдением врачей.

В числе новых инфицированных — 200 пациентов мужского пола, 278 — женского. Также среди заболевших — 76 детей.

В возрасте от 15 до 29 лет заболели 76 человек, от 30 до 49 лет — 168 человек, 93 в возрасте 50—64 и 65 человек старше 65 лет.

С начала пандемии в Пермском крае выявлено 77 310 случаев заражения коронавирусом.

Сейчас в больницах края находятся 3533 человека, из которых 180 подключены к аппаратам ИВЛ.

Доля свободного коечного фонда от фактически развёрнутого составляет 17,8%.

За эти же сутки выздоровели 200 человек, умерли — 38 (это антирекорд за всё время наблюдения за заболеваемостью коронавирусом в Пермском крае).

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