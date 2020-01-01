Анна Брюханова Приют, наказанный за сокрытие гибели 133 собак, не смог обжаловать решение суда Учреждению назначен штраф в 90 тыс. руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермский краевой суд оставил без изменений решение Мотовилихинского районного суда в отношении МКУ «Служба по обращению с животными без владельцев». Учреждение было признано виновным в совершении административного правонарушения. За сокрытие информации о гибели животных от надзорного ветеринарного органа приюту был назначен штраф в размере 90 тыс. руб.

Напомним, что в ходе внеплановой проверки сотрудники управления краевого Россельхознадзора зафиксировали гибель 133 собак. Следствие установило, что учреждение скрыло от надзорного ведомства внезапную гибель животных.

Суд привлёк к ответственности и директора приюта — должностное лицо оштрафовали на 30 тыс. руб.

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