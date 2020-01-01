Приют бездомных животных в Перми привлечён к ответственности за гибель 133 собак Россельхознадзор обнаружил нарушения в сфере ветеринарного законодательства Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Управлением Россельхознадзора в г. Перми привлечён к ответственности приют бездомных животных за нарушения в сфере ветеринарного законодательства, сообщил в пресс-службе ведомства.

В феврале 2021 года сотрудниками Управления Россельхознадзора была проведена внеплановая выездная проверка в приюте.

В ходе неё было установлено, что данная организация скрыла внезапную гибель 133 собак, в том числе щенков, при этом фактическая причина смерти животных приютом не установлена.

В рамках проверки выяснилось, что учреждение не предпринимало меры по предупреждению возникновения эпидемий и иных чрезвычайных ситуаций, связанных с распространением заразных болезней общих для человека и животных. А сокрытие информации от ветеринарной службы и органов надзора свидетельствует о том, что приют «не в полной мере оценивает состояние животных при поступлении и не выясняет причины смерти».

9 марта 2021 года к административной ответственности были привлечены учреждение и его директор. Приют был оштрафован на 90 тыс. руб, а должностной лицо — на 30 тыс. руб.

Нарушители обжаловали решение в Мотовилихинском районном суде г. Перми.

31 мая и 14 июня 2021 года суд оставил постановления управления без изменений.

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