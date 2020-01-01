Анна Брюханова Определён подрядчик для реставрации Дома купцов Боброва и Гаврилова в Перми ООО «Союз ПС» выполнит работы за 87 млн руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Дом купцов Боброва и Гаврилова

Анна Брюханова

Дом купцов Боброва и Гаврилова (ул. Советская, 56) восстановят по максимальной цене — 87 млн руб. По итогам электронного аукциона работы выполнит ООО «Союз ПС». Информация об этом опубликована на портале госзакупок.

Всего на участие было подано две заявки, вторая — от ОАО «СЗН-Пермь».

Историческое здание планируется приспособить под современное использование. На объекте отремонтируют фундаменты, кладки, ограждающие конструкции и распорные системы исторического объекта, восстановят металлические и деревянные конструкции и детали, отреставрируют штукатурную отделку, декоративно-художественные покраски и архитектурно-лепный декор.

Срок окончания работ — 23 мая 2022 года.

Напомним, что ООО «Союз ПС» также занимается реставрацией объекта культурного наследия регионального значения «Дача Синакевича». Стоимость работ — 18,7 млн руб. Историческое здание расположено в м/р Водники на правом берегу Камы. Реставрацию планируется завершить в 2023 году.

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