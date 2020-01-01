Анна Брюханова Дом купцов Боброва и Гаврилова отреставрируют за 87 млн руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Дом купцов Боброва и Гаврилова

Анна Брюханова

В Перми разыграют 87 млн руб. на реставрацию дома купцов Боброва и Гаврилова, расположенного по адресу ул. Советская, 56. Информация о проведении электронного конкурса размещена на портале госзакупок. Заявки на участие принимаются до 09:00 2 августа 2021 года. Заказчиком выступило Управление капитального строительства Пермского края.

Согласно техническому заданию подрядчик обязуется воссоздать основания, фундаменты, кладки, ограждающие конструкции и распорные системы исторического объекта, восстановить металлические и деревянные конструкции и детали, отреставрировать штукатурную отделку, декоративно-художественные покраски и архитектурно-лепный декор.

Работы пройдут в два этапа: сначала отремонтируют первый этаж здания, крышу и благоустроят территорию, затем отреставрируют второй этаж, мезонин, фасад здания и ограждение. Дом купцов Боброва и Гаврилова планируется приспособить под современное использование. Срок окончания работ — 23 мая 2022 года.

Напомним, что дом купцов Боброва и Гаврилова был построен в 1885 году и располагался на пересечении ул. Торговой и ул. Кунгурской (сейчас ул. Советская и Комсомольский проспект). Известно, что в 1886 году домовладение в этом квартале принадлежало известному пермскому подрядчику Драгунову, нажившему состояние на строительстве зданий и сооружений Уральской горнозаводской железной дороги.

В конце девятнадцатого века Драгунов потерял всю свою недвижимость в Перми, вероятно, из-за невозможности выполнить свои обязательства перед Пермским Марьинским общественным банком. В итоге здание перешло А. Г. Каменскому.

В 1900 году здание арендовали и затем выкупили купцы А. П. Гаврилов и А. А. Бобров. Первый этаж здания использовался под магазины, принадлежавшие купцам. В них продавались мануфактура, готовые платья, изделия из меха, кожаная и валяная обувь. В 1909 году купцы продали второй этаж, мезонин и часть жилых помещений Пермской женской учительской семинарии. Через десять лет она была преобразована в Пермский институт народного образования, с 1921 года в здании находился педагогический техникум, затем — школа №28, позднее — Дом творчества юных Ленинского района (Дом детского творчества «Пермячок»).

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.