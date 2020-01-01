Бывший вице-премьер подал в суд на правительство Прикамья Экс-чиновник осуждён за превышение должностных полномочий Поделиться Поделиться Твитнуть

Роман Кокшаров

Константин Долгановский

Бывший вице-премьер краевого правительства и экс-министр территориального развития Пермского края Роман Кокшаров подал иск в суд к правительству региона. Он требует признать недействующим положение о министерстве терразвития. Новое административное дело рассматривается в Пермском краевом суде, сообщает 59.ru.

Как пояснил адвокат Кокшарова Александр Струков, истец требует признать положение недействующим в связи с тем, что оно противоречит Конституции и Федеральному закону о самоуправлении №131, а именно допускает судам делать выводы, что органы госвласти, и минтерразвития в частности, являются вышестоящими по отношению к органам местного самоуправления, а должностные лица местных администраций находятся в служебной зависимости. Ссылаясь на это положение о министерстве терразвития, ранее суд вынес обвинительный приговор Роману Кокшарову.

Первое заседание по делу состоялось 9 августа. Представитель ответчика требования не признал. Процесс продолжится 20 августа.

Напомним, 16 марта Ленинский районный суд признал Романа Кокшарова виновным в незаконном участии в предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ) и в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ). Бывшего вице-премьера обвиняли в незаконной покупке катеров для администрации Гайнского района. По версии следствия, бывший министр вынудил главу района объявить режим ЧС из-за паводка и тем самым приобрести суда без проведения конкурсных процедур. Средства в размере 18,4 млн руб. были выделены губернатором из резервного фонда Прикамья.

Кокшарову назначили условное наказание в виде двух лет лишения свободы, а также штраф в 200 тыс. руб. Кроме того, два года ему запрещено занимать государственные должности.

















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