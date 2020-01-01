Анна Брюханова Определение подрядчика на проектирование перехода по ул. Строителей приостановлено по жалобе Участник конкурса указывает на нарушение законодательства Поделиться Поделиться Твитнуть

Проект строительства автомобильной дороги "Переход ул. Строителей - площадь Гайдара с переходом до ул. Стахановская"

Процедура определения подрядчика на инженерные изыскания и разработку проектной документации по строительству автомобильной дороги «Переход ул. Строителей от ул. Куфонина до ул. Стахановская» приостановлена. Это связано с жалобой, поступившей в Пермское УФАС России от ООО «Интермост». Информация об этом опубликована на портале госзакупок.

По мнению заявителя, при рассмотрении заявок участников конкурса комиссия нарушила Закон о контрактной системе, засчитав АО «Институт «Стройпроект»» несколько исполненных договоров, цена которых превышает максимальную цену контракта по «Переходу ул. Строителей» более чем в 10 раз. Представитель ООО «Интермост» считает, что такой опыт работ нельзя назвать сопоставимым и, следовательно, при рассмотрении заявки он не должен учитываться. Таким образом, комиссия ограничила конкуренцию на конкурсе.

Заявитель просит УФАС по Пермскому краю приостановить закупку до рассмотрения жалобы, признать его претензию обоснованной и рассмотреть заявки на конкурс в соответствии с законодательством.

Напомним, что итоги конкурса подвели на прошлой неделе. Победителем выбрали АО «Институт «Стройпроект». За 188,5 млн руб. подрядчик должен был провести ряд инженерных изысканий и подготовить проектную документацию по строительству автомобильной дороги «Переход ул. Строителей от ул. Куфонина до ул. Стахановская», включая автодороги «Переход ул. Строителей — площадь Гайдара» и «Переход ул. Строителей от площади Гайдара до ул. Стахановская». По решению комиссии «Стройпроект» получил 91,61 балла рейтинга. При рассмотрении заявки подрядчику засчитали контракты на общую сумму в 5,29 млрд руб. Второе место в конкурсе заняло ООО «Интермост» с 61,18 балла рейтинга.

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