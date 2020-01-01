Определился проектировщик строительства перехода ул. Строителей от ул. Куфонина до Стахановской АО «Институт «Стройпроект» из Санкт-Петербурга выполнит работы за 188,5 млн руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

улица Строителей

Константин Долгановский

Выполнением инженерных изысканий и разработкой проектной документации на строительстве автомобильной дороги «Переход ул. Строителей от ул. Куфонина до ул. Стахановская» (в том числе строительство переходов от ул. Строителей до площади Гайдара и от площади Гайдара до Стахановской) займётся АО «Институт «Стройпроект» (г. Санкт-Петербург).

Компания стала победителем конкурса, объявленного Государственным бюджетным учреждением Пермского края «Управление дорожного проектирования». Информация об итогах размещена на портале госзакупок.

В конкурсе приняли участие пять компаний: кроме «Стройпроекта», это новосибирский «Росинсталпроект» и три московские организации — ООО «Интермост», ООО «ДМТ ГРУПП», ООО «Институт строительства и проектирования».

Начальная цена закупки составляла 202,7 млн руб.

Минимальную цену в 162,2 млн руб. предложило ООО «ДМТ ГРУПП», однако конкурсная комиссия отдала предпочтение питерской компании, снизившей цену до 188,5 млн руб. Дело в том, что у москвичей не нашлось штатных специалистов нужного уровня квалификации.

Работы необходимо провести в два этапа. Первый включает в себя инженерные изыскания и разработку проектной документации на участок от примыкания ул. Папанинцев, ул. Барамзиной и ул. 2-й Шоссейной до площади Гайдара. Начало проведения работ по инженерным изысканиям — 20 сентября 2021 года, окончание — 31 января 2022 года. Проектную документацию необходимо разработать в срок с 20 сентября 2021 года до 30 апреля 2022 года.

Второй этап включает работы по трём участкам объекта «Переход ул. Строителей от ул. Куфонина до ул. Стахановская»: от площади Гайдара до шоссе Космонавтов, от шоссе Космонавтов до ул. Крисанова и от ул. Крисанова до ул. Стахановская. При этом срок проведения работ по инженерным изысканиям — с 20 сентября 2021 года по 30 сентября 2022 года, разработки проектной документации — с 20 сентября 2021 года по 31 января 2023 года.

Инженерная группа «Стройпроект» — лидер дорожной отрасли России в сфере комплексного проектирования и строительного контроля. Специалистами «Стройпроекта» запроектировано множество дорожных сооружений в различных регионах России (скоростные автомагистрали, мосты, путепроводы, эстакады, тоннели), в том числе — такие масштабные объекты как искусственные сооружения Кольцевой автодороги и Западный Скоростной диаметр в Санкт-Петербурге, инфраструктурные проекты к Чемпионату мира по футболу 2018 года и Олимпиаде 2014 года в Сочи, Бугринский мост через Обь в Новосибирске.

«Стройпроект» принимает участие в крупных концессионных проектах строительства и реконструкции: Скоростной платной автодороги М- 11 Москва — Санкт-Петербург, федеральных трасс М-1 «Беларусь», М-4 «Дон», М-8 «Холмогоры» и др. В Санкт-Петербурге проведена реконструкция крупных мостов через Неву, а также малых мостов в историческом центре города.





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