Елена Бардукова Разработку проекта строительства перехода ул. Строителей от ул. Куфонина до ул. Стахановская оценили в 203 млн руб. Заявку можно подать до 22 июля Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На портале госзакупок размещён конкурс на выполнение работ по инженерным изысканиям и разработке проектной документации по строительству автомобильной дороги «Переход ул. Строителей от ул. Куфонина до ул.Стахановская». стартовая цена — почти 203 млн руб.

Работы необходимо провести в два этапа. Первый включает в себя инженерные изыскания и разработку проектной документации на участок от примыкания ул. Папанинцев, ул. Барамзиной и ул. 2-й Шоссейной до площади Гайдара. Начало проведения работ по инженерным изысканиям — 20 сентября 2021 года, окончание — 31 января 2022 года. Проектную документацию необходимо разработать в срок с 20 сентября 2021 года до 30 апреля 2022 года.

Второй этап включает работы по трём участкам объекта «Переход ул. Строителей от ул. Куфонина до ул. Стахановская»: от площади Гайдара до шоссе Космонавтов, от шоссе Космонавтов до ул. Крисанова и от ул. Крисанова до ул. Стахановская. При этом срок проведения работ по инженерным изысканиям — с 20 сентября 2021 года по 30 сентября 2022 года, разработки проектной документации — с 20 сентября 2021 года по 31 января 2023 года.

Заявку на участие в конкурсе можно подать до 22 июля текущего года.

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