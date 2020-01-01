Елена Синица Профсоюз пермского филиала Nestle выиграл в споре с администрацией фабрики Конфликт возник из-за изменения графика смен Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: предоставлено филиал ООО «Нестле Россия» в Перми

Профсоюзная организация ООО «Нестле Россия» оспорила в суде график смен на предприятии. Его изменили из-за проведения общероссийского голосования по поправкам в Конституцию. Об этом сообщает пресс-служба крайсовпрофа.

Отметим, что день голосования по поправкам, 1 июля 2020 года, по указу президента был выходным.

Тем не менее руководство предприятия изменило графики сменности. Годовой фонд рабочего времени для сотрудников филиала с суммированным учётом рабочего времени уменьшился с 1979 до 1971 часа .

«Таким образом, работники по вине работодателя не отработали норму рабочих часов на третий квартал 2020 года, а это нарушение трудовых прав!» — считают истцы.

В итоге руководство произвело доначисление в полном объёме тем работникам, для которых 1 июля не являлось рабочей сменой.

Напомним, в начале июня на пермском филиале начался трудовой коллективный спор по поводу смены графика. Тогда 98% сотрудников хотели вернуть прежний график, так как при нём было 2,5 дня полноценного отдыха.

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