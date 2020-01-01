Елена Синица На пермском предприятии Nestle начался коллективный трудовой спор Он связан с изменением графика сменности Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: предоставлено филиал ООО «Нестле Россия» в Перми

На предприятии компании Nestle в Перми официально начинается коллективный трудовой спор. Это первый случай использования такой процедуры в регионе. Об этом сообщает Пермский крайсовпроф.

Сообщается, что коллектив недоволен сменившимся в одностороннем порядке графиком сменности.

Ранее сотрудники работали две дневные смены, затем были выходные дни, а после выход на две ночные смены и снова два выходных. Руководство же сменило график на следующий: дневная смена, ночная смена, два выходных; дневная смена, ночная смена и выходные.

Такое решение вызвало недовольство коллектива.

Как сообщает профсоюзная организация, 98% сотрудников хотят вернуть прежний график, так как при нём было 2,5 дня полноценного отдыха (межсменный отдых составлял 12 часов).

На требования профсоюзного комитета возвращения прежнего графика сменности руководство ответило отказом.

Рассмотрение коллективного трудового спора примирительной комиссией является начальным этапом порядка разрешения коллективного трудового спора. Если согласия не достигнут, то спор будут рассматривать с участием посредника (медиатора) и (или) в трудовом арбитраже.

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