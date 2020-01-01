В продажу поступили билеты в Стамбул на рейсы авиакомпании «Победа» Полётная программа из Перми стартует 21 сентября Поделиться Поделиться Твитнуть

Авиакомпания «Победа» приступила к продаже авиабилетов на рейсы Пермь — Стамбул. Полётная программа стартует с 21 сентября.

Перелёты «Победы» будут выполняться по вторникам, четвергам и субботам. Вылет из Перми запланирован в 06:10, прилёт в Стамбул в 08:40 по местному времени. Обратный рейс из Стамбула стартует в 09:20, а прибывает в Пермь в 15:30. Минимальная цена за билет в одну сторону — 5104 руб.

Напомним, в настоящее время авиакомпания «Победа» выполняет международные регулярные рейсы из Перми в Ларнаку.

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