Анна Брюханова К пассажирским перевозкам из Перми в Стамбул подключится авиакомпания «Победа» В расписании Большого Савино рейсы пока не появились Поделиться Поделиться Твитнуть

Количество авиарейсов Пермь — Стамбул может увеличиться до четырёх раз в неделю. Авиакомпания «Победа» на своём сайте анонсировала начало прямых перелётов по данному направлению с 21 сентября.

Рейсы будут осуществляться по вторникам, четвергам и воскресеньям. С декабря число вылетов сократится до двух в неделю. Местное время отправления — 6:10. Минимальная цена за билет в одну сторону — 5104 руб.

В расписании международного аэропорта «Пермь» вылеты пока не появились.

Напомним, что первой авиасообщение на маршруте Пермь — Стамбул возобновила авиакомпания Nordwind Airlines. Она обслуживает один рейс в неделю, по средам.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.