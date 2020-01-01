Анна Брюханова Прямые рейсы до Стамбула возобновятся с 21 июля Обслуживать направление будет Nordwind Airlines Поделиться Поделиться Твитнуть

Турция

С 21 июля возобновятся регулярные перелёты из международного аэропорта «Пермь» в Стамбул.

По данным пресс-службы аэропорта, авиакомпания Nordwind Airlines планирует сократить количество рейсов до одного раза в неделю, по средам. Время вылета по местному времени — 22:40, пассажиры проведут в пути 4 часа 40 минут. Обратный рейс из Стамбула в Пермь будет выполняться по четвергам. Программа полётов рассчитана до 27 октября 2021 года.

Авиасообщение между Россией и Турцией возобновилось 23 июня. Ранее «Новый компаньон» сообщал, что до 19 июля рейсы до Стамбула были отменены по инициативе перевозчика.

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