Анна Брюханова Авиарейсы из Перми в Стамбул отложены до 19 июля Перенос сроков состоялся по инициативе авиакомпании Поделиться Поделиться Твитнуть

По предварительным данным, перелёты в Стамбул из международного аэропорта «Пермь» возобновятся только с 19 июля. Перенос сроков состоялся по инициативе авиакомпании. Об этом «Новому компаньону» рассказали в справочной аэровокзала.

Напомним, ранее в пресс-службе аэропорта заявляли, что первый рейс до столицы Турции состоится в понедельник, 5 июля.

Обслуживает направление авиакомпания Nordwind Airlines. Рейсы будут осуществляться два раза в неделю — по понедельникам и четвергам. Полётная программа рассчитана до 25 октября 2021 года.

После снятия ограничений на авиасообщение между Турцией и Россией с 23 июня возобновились перелёты из Перми в Анталью.

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