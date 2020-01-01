Анна Брюханова
Авиарейсы из Перми в Стамбул отложены до 19 июля
Перенос сроков состоялся по инициативе авиакомпании
По предварительным данным, перелёты в Стамбул из международного аэропорта «Пермь» возобновятся только с 19 июля. Перенос сроков состоялся по инициативе авиакомпании. Об этом «Новому компаньону» рассказали в справочной аэровокзала.
Напомним, ранее в пресс-службе аэропорта заявляли, что первый рейс до столицы Турции состоится в понедельник, 5 июля.
Обслуживает направление авиакомпания Nordwind Airlines. Рейсы будут осуществляться два раза в неделю — по понедельникам и четвергам. Полётная программа рассчитана до 25 октября 2021 года.
После снятия ограничений на авиасообщение между Турцией и Россией с 23 июня возобновились перелёты из Перми в Анталью.
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