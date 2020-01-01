Первый после перерыва перелёт из Перми в Анталью выполнен с загрузкой 65% Рейсы в Стамбул возобновятся с 5 июля Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

После принятия федеральным оперштабом решения о возобновлении авиасообщения с Турцией, первой перелёт из Перми в Анталью выполнила авиакомпания Nordwind Airlines. Загрузка рейса, вылетевшего из Большого Савино ночью 23 июня, составила 122 пассажира — или 65% от общей загрузки самолёта.

Полёты в Анталью с 23 июня планируют осуществлять три авиакомпании Azur Air, Red Wings и Royal Flight. В неделю планируется до 14 рейсов.

Также с 5 июля авиакомпания Nordwind Airlines дважды в неделю — по понедельникам и четвергам — будет осуществлять полёты в Стамбул, сообщает пресс-служба международного аэропорта «Пермь».

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