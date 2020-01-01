С 22 июня возобновляется авиасообщение с Турцией Ещё в ряд стран перелёты станут доступны с 28 июня Поделиться Поделиться Твитнуть

Турция

Федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом принял решение с 22 июня восстановить полномасштабное авиасообщения с Турцией. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на брифинге в пятницу.

Решение принято после инспекционной поездки российской делегации в Турцию.

Пассажирское авиасообщение с Турецкой Республикой было прервано с 15 апреля из-за вспышки коронавируса.

Оперштаб также решил с 28 июня возобновить авиасообщение с Болгарией, США, Италией, Северной Македонией, Бельгией, Иорданией, Ирландией и расширить географию перелётов с Грецией, Австрией, Азербайджаном, Арменией. Может быть увеличено количество рейсов в Финляндию, Хорватию, Катар и Швейцарию.

Голикова сообщила, что некоторые зарубежные страны готовы принимать россиян, привившихся от коронавируса российскими вакцинами.





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