Елена Синица Росавиация выдала авиакомпаниям допуски на полёты из Перми в Хургаду и Шарм-эш-Шейх Перевозчикам также разрешили летать в Казахстан и Узбекистан Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Росавиация опубликовала приказ о допуске авиакомпаний к выполнению международных рейсов. Пять авиакомпаний получили разрешение на прямые авиаперелёты из Перми на египетские курорты Шарм-эш-Шейх и Хургаду.

Так, авиакомпаниям «Сибирь», «Россия» и «Уральские авиалинии» разрешили полёты из Перми в Шарм-эш-Шейх и Хургаду трижды в неделю.





Авиакомпания «Северный ветер» получила допуск на рейсы в Хургаду семь раз в неделю, а Azur Air — два раза в неделю.





Кроме этого, Red Wings разрешили авиарейсы по два раза в неделю в Алма-Ату (Казахстан) и узбекские города Самарканд, Фергану и Бухару.





Напомним, недавно авиакомпании получили допуски от Росавиации на рейсы из Перми в Баку (Айзербайджан), Ереван (Армения), Эйлат (Израиль) и Утапао (Таиланд).





А в начале июля аналогичное решение Росавиация приняла в отношении авиаперелётов из Перми в Пальма-де-Майорку (Испания), Барселону (Испания), Канкун (Мексика), Фуджейру (ОАЭ), Варадеро (Куба), Каир (Египет), Гянджу (Айзербайджан), Баку (Айзербайджан), Ираклион, Салоники и Родос (Греция).

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