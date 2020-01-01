Мария Сыропятова Росавиация выдала допуски на прямые перелёты из Перми в Израиль, Таиланд и Армению Больше рейсов может стать и в Баку Поделиться Поделиться Твитнуть

Сергей Копышко

Авиакомпании получили допуски от Росавиации на прямые авиаперелёты из Перми в Баку (Айзербайджан), Ереван (Армения), Эйлат (Израиль) и Утапао (Тайланд). Приказ об этом опубликован на сайте Росавиации.

Авиакомпания Red Wings собирается летать в Баку дважды в неделю. Сейчас в расписании пермского аэропорта значится один рейс в неделю в Баку авиакомпании «Уральские авиалинии».

Также Red Wings собирается летать в Ереван дважды в неделю. Сейчас — один рейс от авиакомпании Nordwind Airlines.

Авиакомпания «Сибирь» получила допуск на полёты из Перми в Эйлат трижды в неделю. Пока прямых рейсов в Израиль из Перми в расписании аэропорта Большое Савино нет.

Royal Flight получила допуски на прямые авиаперелёты из Перми в Утапао (Таиланд). Рейсы в эту страну из Перми пока также отсутствуют.

Напомним, что ранее авиакомпании получили от Росавиации допуски на авиаперелёты из Перми в Пальма-де-Майорку (Испания), Барселону (Испания), Канкун (Мексика), Фуджейру (ОАЭ), Варадеро (Куба), Каир (Египет), Гянджу (Айзербайджан), Баку (Айзербайджан), Ираклион, Салоники и Родос (Греция).

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