Анна Брюханова Участок ул. Петропавловской в Перми благоустроят за 87 млн руб. По итогам повторного аукциона цена контракта снизилась на 12% Поделиться Поделиться Твитнуть

Благоустройство ул. Петропавловской в Перми

Администрация Перми

В Перми найден подрядчик на благоустройство ул. Петропавловской на участке от ул. Попова до ул. Крисанова. По итогам электронного аукциона работами на объекте займётся ООО СК «Стройком». Информация об этом опубликована на портале госзакупок.

Стоимость работ оценили в 87 млн руб. Всего на конкурс заявились четыре участника. В ООО «Квадрат» предложили сохранить начальную стоимость работ, в ООО «Трансстройинжиниринг-Пермь» — снизить цену на 2,5%, в ООО «Строительное управление-157» — на 11,5%, и в ООО СК «Стройком» — на 12%.

Работы на объекте будут разделены на два этапа: в 2021 году на верхнем ярусе подрядчик обустроит пешеходные дорожки, лестничные марши и газоны, а также установит две спортивные и одну детскую площадки. Там же планируется обустроить места для настольных игр и ландшафтные зоны для прогулок. В дальнейшем подрядчик должен будет благоустроить нижний ярус и провести работы по озеленению. Срок окончания благоустройства — к 1 ноября 2022 года.

Напомним, что аукцион на благоустройство участка ул. Петропавловской провели повторно. По итогам первого аукциона ни одна заявка не соответствовала требованиям. Заказчиком работ выступило МКУ «Благоустройство Ленинского района».

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