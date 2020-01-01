Анна Брюханова Объявлен новый аукцион на благоустройство ул. Петропавловской Максимальная цена контракта не изменилась — 98,7 млн руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Проект «Слудская горка» / ул. Петропавловская

permkrai.ru

Администрация Перми вновь пытается найти подрядчика на работы по благоустройству участка ул. Петропавловской от ул. Крисанова до ул. Попова. Срок подачи заявок — до 09:00 2 августа 2021 года. Электронный аукцион состоится 4 августа. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Стоимость контракта не изменилась — 98,7 млн руб.

Согласно техническому заданию подрядчику на отведённой территории предлагается обустроить пешеходные дорожки, газоны, лестничные марши, построить детскую игровую площадку с качелями и песочницей, разместить две площадки для воркаута с турниками и шведской стенкой. Также на участке планируется обустроить лабиринт из живой изгороди и посадить кустарники.

Срок выполнения работ — до 1 ноября 2022 года.

Напомним, ранее МКУ «Благоустройство Ленинского района» уже проводило электронный аукцион на благоустройство этого участка, однако все поданные заявки не соответствовали требованиям.

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