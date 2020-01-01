Елена Синица Благоустройство участка ул.Петропавловской в Перми оценили в 98,7 млн руб. Срок выполнения работ — не позднее 1 ноября 2022 года Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

МКУ «Благоустройство Ленинского района» объявило конкурс на поиск подрядчика по благоустройству участка ул. Петропавловской от ул. Крисанова до ул. Попова. Начальная (максимальная) цена контракта — 98,7 млн руб. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Согласно техническому заданию, подрядчику предстоит выполнить работы по устройству дорожек и газона и двух уличных спортивных площадок для воркаута.





Кроме этого, нужно установить детскую игровую площадку, игровые объекты и малые архитектурные формы.





Также необходимо посадить двухрядную живую изгородь и отремонтировать лестничные марши.





Срок выполнения работ — не позднее 1 ноября 2022 года.





Заявки на участие в конкурсе принимаются до 30 июня этого года.





Ранее «Новый компаньон» сообщал , что на ул. Петропавловской в Перми начался ремонт фасадов домов. Для всех зданий на Слудской горке разработана единая концепция.





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