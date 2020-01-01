Елена Синица
Благоустройство участка ул.Петропавловской в Перми оценили в 98,7 млн руб.
Срок выполнения работ — не позднее 1 ноября 2022 года
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МКУ «Благоустройство Ленинского района» объявило конкурс на поиск подрядчика по благоустройству участка ул. Петропавловской от ул. Крисанова до ул. Попова. Начальная (максимальная) цена контракта — 98,7 млн руб. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.
Согласно техническому заданию, подрядчику предстоит выполнить работы по устройству дорожек и газона и двух уличных спортивных площадок для воркаута.
Кроме этого, нужно установить детскую игровую площадку, игровые объекты и малые архитектурные формы.
Также необходимо посадить двухрядную живую изгородь и отремонтировать лестничные марши.
Срок выполнения работ — не позднее 1 ноября 2022 года.
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 30 июня этого года.
Ранее «Новый компаньон» сообщал, что на ул. Петропавловской в Перми начался ремонт фасадов домов. Для всех зданий на Слудской горке разработана единая концепция.
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