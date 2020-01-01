На ул. Петропавловской в Перми начался ремонт фасадов домов Для всех зданий на Слудской горке разработана единая концепция Поделиться Поделиться Твитнуть

Виктор Михалев

Администрация Перми и Фонд капитального ремонта Пермского края приступили к ремонту домов на ул. Петропавловской. В доме №77 подрядчик уже выполняет демонтаж старой фасадной плитки, сообщили в пресс-службе мэрии.

До конца года подрядной организации предстоит выполнить полное остекление лоджий в едином стиле и смонтировать новые энергоэффективные фасады. На цокольных этажах также будут установлены барельефы и восстановлены подпорные стенки. Всего в районе эспланады отремонтируют девять домов, семь из них формируют средства на специальном счёте, два — у регионального оператора.

По словам проектировщиков, для всех зданий на Слудской горке разработана единая концепция, определена цветовая гамма. Также планируется выполнить благоустройство пространства перед домами с обустройством променадной части, мест для отдыха, смотровых площадок. Все работы планируется завершить до 2023 г.

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