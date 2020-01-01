Анна Брюханова На пермской эспланаде заработал первый фудтрак Торги на размещение фудтраков ещё по семи адресам пройдут 17 августа Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Торги на размещение фудтраков ещё по семи адресам пройдут 17 августа. Фургоны могут появиться возле «Завода Шпагина», СК «Олимпия», ДК им. Солдатова, а также в парках Балатово, «Счастье есть» и у Мотовилихинского пруда.

Напомним, что в июне места под размещение этого кафе-фургона с мобильной кухней и еще трёх (у Театра-Театра и в саду им. Миндовского) было разыграно на электронном аукционе.

Торги на размещение фудтраков ещё по семи адресам пройдут 17 августа. Фургоны могут появиться возле «Завода Шпагина», СК «Олимпия», ДК им. Солдатова, а также в парках Балатово, «Счастье есть» и у Мотовилихинского пруда.

Период размещения фудтраков — 5 лет, под каждый предусмотрена площадка в 18 кв. м. Начальная стоимость варьируется от 22,4 тыс. руб. до 53,7 тыс. руб.

Напомним,о возможности появления в Перми фудтраков впервые рассказали в сентябре 2020 года на заседании краевого правительства, а уже в декабре был опубликован первый проект изменения в схему нестационарной торговли, предусматривающий размещение таких объектов.

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